Stranger Things, i Duffer Brothers confermano: lo show chiude per 'colpa' di Winona Ryder!

Le cose belle, si sa, sono quelle che finiscono al momento giusto: anche Stranger Things sembra dunque giunta al capolinea, evitando il rischio di incappare in una possibile penuria di idee e originalità che non avrebbe fatto altro che intaccare il bel ricordo delle precedenti stagioni. Ma stanno davvero tutte qui le ragioni della chiusura?

Mentre le nuove immagini di Stranger Things ci mostrano i protagonisti ormai cresciuti in vista di questa stagione finale, infatti, qualcuno comincia a sospettare che dietro ci sia dell'altro: la linea temporale della serie, infatti, va avvicinandosi pericolosamente al momento in cui Tim Burton ottenne il suo primo, grande successo con Beetlejuice... E sappiamo tutti chi è la protagonista del film con Michael Keaton!

Che la chiusura dello show sia dunque da imputare alla volontà di evitare a Mike, Dustin, Eleven e soci il trauma di una doppia Winona Ryder? La teoria dei fan ha fatto sorridere i Duffer Brothers, che non hanno potuto fare a meno di confermare la cosa: "È proprio la scena finale della serie. I ragazzi vanno a vedere Beetlejuice e le loro teste esplodono" sono state le parole di Ross Duffer.

Un finale splatter in vero stile anni '80: secondo noi l'idea non sarebbe per nulla malvagia! E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Winona Ryder a parte, comunque, i Duffer hanno definito straordinariamente accurate le teorie dei fan su Stranger Things.