Stranger Things, i Duffer 'sono veri geni' secondo il presidente di Netflix US & Canada

Come si costruisce un successo che dura inarrestabile da (quasi) cinque stagioni, e con in serbo già un gran finale e uno spin-off? Ovviamente con la totale armonia tra ideatori, crew e produzione, come dimostrano le parole al miele riservate dal presidente della sezione serie TV di Netflix US & Canada ai Duffer Brothers.

"Abbiamo una partnership sana e fruttuosa. No, lo è davvero, è un rapporto meraviglioso, loro stanno già lavorando duramente alla quinta stagione di Stranger Things e io non vi rivelerò nulla per quanto riguarda Stranger Things. Ma stanno lavorando sodo e sono dei veri geni" sono state le parole di Peter Friedlandner sui due autori che, a quanto pare, avrebbero modificato il finale di Stranger Things dopo le reazioni dei fan alla quarta stagione dello show.

Friedlandner ha quindi proseguito: "D'altro canto [Stranger Things] ha appena vinto tre People's Choice Award ed è stata la ricerca Google dell'anno, è davvero molto amata. E lo capisci quando ti trovi a lavorare con loro, capisci come lavorano e quanto di loro stessi mettano in questo show, allora capisci perché [la serie] colpisce così tanto la gente. Loro amano i loro fan".

Anche voi fate parte degli utenti Netflix che hanno amato le quattro stagioni in compagnia di Mike, Dustin, Eleven, Lucas, Max e Will? Fatecelo sapere nei commenti! Sadie Sink, intanto, ha ammesso di aver mentito per ottenere il ruolo di Max in Stranger Things.