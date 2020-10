Stranger Things, Dustin e Max vanno alle superiori nelle nuove foto dal set!

Il tempo passa anche ad Hawkins: dall'esordio di Stranger Things sono passati ormai un po' di anni e i nostri piccoli eroi stanno diventando dei veri ometti. Anche per Dustin, Will, Eleven, Mike, Max e Lucas, dunque, è arrivato il momento di gettarsi in una nuova avventura.

No, non stiamo parlando di nuove gite nel Sottosopra (anche se supponiamo che quelle non mancheranno): i giovanissimi protagonisti di Stranger Things sono infatti finalmente pronti ad addentrarsi nell'ancor più temibile mondo delle scuole superiori.

Il salto temporale (non sappiamo quanto ingente) fra la terza e la quarta stagione dello show dei Duffer Brothers si fa infatti sentire nelle ultime foto trapelate dal set, nelle quali vediamo una Nancy Wheeler dai capelli più permanentati che mai e, soprattutto, Dustin e Max in quello che sembrerebbe il cortile della Hawkins High School.

Non solo foto dal set, comunque: nelle ultime ore è comparsa su Twitter anche una foto incorniciata di un Dustin sempre pronto a sfoggiare quel sorriso smagliante che ci ha fatto innamorare di lui sin dal primo episodio dello show! I lavori su Stranger Things sono finalmente ripresi dopo lo stop per il lockdown; David Harbour, intanto, ha parlato del ritorno del suo Hopper in Stranger Things.