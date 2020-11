Stranger Things, c'è anche Freddy Krueger tra le 8 new entry nel cast dello show!

Se vuoi omaggiare gli anni '80 devi farlo bene: Stranger Things è (per usare un eufemismo) sulla buona strada in tal senso, ma se è vero che l'unico limite è il cielo tanto vale puntare sempre più in alto, alzando di volta in volta l'asticella anche per quanto riguarda il casting.

Netflix ha infatti appena annunciato ben otto new entry per quest'attesissima quarta stagione dello show con Winona Ryder, tra cui una vecchia conoscenza di chi ama i classici dell'horror: ad unirsi al cast di Stranger Things sarà infatti anche Robert Englund, che i più ricorderanno nell'iconico ruolo di Freddy Krueger.

Insieme all'interprete del celebre protagonista di Nightmare - Dal Profondo della Notte troveremo quindi Jamie Campbell, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko e una vecchia conoscenza dei fan di Game of Thrones, Tom Wlaschiha (lo ricorderete sicuramente nei panni di Jaqen H'ghar, l'uomo che introduce Arya Stark al culto del dio senza volto).

Un plotone di nuovi arrivati su cui spicca, ovviamente, il nome di Englund. Siete anche voi in trepidante attesa per questa nuova stagione dello show Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Millie Bobby Brown, intanto, si è unita ai festeggiamenti per lo Stranger Things Day; pare, inoltre, che nei prossimi episodi di Stranger Things potrebbe finalmente tornare Dungeons & Dragons.