Stranger Things: quanti episodi avrà la quarta stagione?

Il sito americano TV Line avrebbe appreso in esclusiva il numero degli episodi dell'attesissima quarta stagione di Stranger Things. Quale sarà il numero fortunato?

Dopo il grande successo della terza stagione dello show (e il finale aperto, soprattutto in virtù della scena post-credit), una quarta stagione di Stranger Things era praticamente solo una questione di ufficialità. E infatti, poche settimane settimane fa è arrivato l'annuncio da parte di Netflix: la quarta stagione si farà.

Ora, quello che ancora non sapevamo, e che ci premeva conoscere (oltre a... Beh, tutto il resto) era il numero di episodi in cui si svilupperà il prossimo capitolo dell'avventura ambientata a Hawkins, Indiana (o forse non più).

Ebbene, secondo TV Line, la quarta stagione di Stranger Things avrà 8 episodi.

La decisione dei Fratelli Duffer, che aspetta ancora conferme ufficiali da parte di Netflix, sarebbe più o meno in linea con quelle delle passate stagioni: sia la prima che la terza constano infatti dello stesso numero di episodi, mentre la seconda ne ha uno in più, arrivando a 9.

Inoltre, pare che le riprese inizieranno a Gennaio 2020, e si concluderanno ad Agosto. Questo vorrebbe dire che non vedremo il continuo della storia di Mike, Eleven, Max, Lucas, Dustin e tutti gli altri almeno fino al prossimo autunno.