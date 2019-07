Stranger Things: Ethan Hawke promuove con orgoglio la figlia Maya

Tra le new entry della terza stagione di Stranger Things quella che sembra aver colpito di più i fan è sicuramente la Robin interpretata da Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman (la somiglianza con la madre è piuttosto evidente).

Ed è proprio lo stesso Ethan Hawke che, tramite Instagram, ha voluto promuovere il lavoro della figlia esaltandone i numerosi talenti:

"Qualcuno di voi potrebbe non averla vista nella miniserie BBC su Piccole Donne uscita l'anno scorso" ha scritto l'attore. "Qualcuno di voi potrebbe non aver visto i suoi lavori alla Julilliard. So che molti non hanno visto le suo numerose produzioni scolastiche - né ho persa qualcuna anch'io e sono il padre. Qualcuno di voi potrebbe conoscere la sua musica, qualcuno no. Ma signore e signori, vi presento MAYA HAWKE. Lei fa sul serio." Trovate il post originale in calce alla notizia.

Nei nuovi episodi di Stranger Things, l'attrice ha vestito i panni della collega di Steve nella gelateria dello Starcourt Mall, l'ambientazione principale di tutta la terza stagione. Robin fa amicizia con Steve e Dustin mentre cercano di decifrare un codice segreto russo, e nel frattempo fa anche la conoscenza della sorella minore di Lucas, la fierissima Erica.

In una recente intervista i fratelli Duffer hanno parlato dell'importante rivelazione di Robin.