Stranger Things: i fan analizzano il contratto di un attore alla ricerca di indiscrezioni

Nella news ci saranno spoiler per il finale di Stranger Things, leggete a vostro rischio! Visto il grande successo della serie, è solo questione di tempo prima che venga ufficializzata la quarta stagione. Nel frattempo i fan stanno studiando i contratti di alcuni attori, alla ricerca di conferme su un loro eventuale ritorno.

Dopo aver analizzato la scena post crediti di Stranger Things, iniziamo ad avere dubbi sulla reale dipartita del capo della polizia di Hawkins.

Anche TVLine ha cercato di risolvere il mistero, andando a cercare il contratto firmato da David Harbour. Stando a quanto affermano, dovrebbe essere confermata una sua presenza anche nelle stagioni successive dello show creato dai fratelli Duffer. Non conosciamo i dettagli, il suo impegno potrebbe limitarsi alla comparsa di Jim Hopper in qualche flashback, ma a quanto pare la terza stagione non sarà l'ultima in cui sarà presente uno dei personaggi più amati dai fan.

Nel frattempo, lo stesso attore originario di New York consiglia di non concentrarsi troppo sui futuri avvenimenti della serie, ma di analizzare meglio la lotta di Will e dei suoi amici contro i demoni dell'Upside Down.

Visto il grande affetto di cui gode, siamo sicuri che non sarà l'ultima volta che vedremo lo sceriffo Jim Hopper, magari Netflix ascolterà i fan e realizzerà uno show incentrato sulla sua figura, come possiamo vedere in questo intro con protagonista il personaggio di Stranger Things.