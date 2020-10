Stranger Things, i fan festeggiano il 49° compleanno di Winona Ryder: ecco gli auguri

Winona Ryder ieri ha festeggiato 49 anni e da tutto il mondo sono arrivati messaggi d'augurio nei confronti della star americana. I social si sono riempiti per l'attrice, e i fan non hanno fatto mancare il loro affetto nei confronti dell'interprete di Joyce Byers, tra i personaggi principali dello show targato Netflix.

Winona Ryder tornerà nella quarta stagione di Stranger Things, le cui riprese sono ricominciate ad Atlanta, in Georgia. Alcune immagini sono trapelate dal set ma nessuna di queste includeva Joyce.

In attesa di scoprire quale destino è stato riservato a Joyce, possiamo trascorrere il tempo leggendo i divertenti e appassionati tributi di compleanno alla star.



Winona Ryder è internazionalmente conosciuta soprattutto per i suoi ruoli cinematografici dei primi anni '90, quando recitò in Edward Mani di forbice di Tim Burton, accanto allo storico fidanzato Johnny Depp, e Sirene.

Raggiunse l'apice recitando in Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola e L'età dell'innocenza di Martin Scorsese, grazie al quale viene candidata all'Oscar. Nomination che replicherà successivamente interpretando Jo March nel remake di Piccole donne.

Altri ruoli per i quali è stata acclamata rientrano in film quali Schegge di follia, Giovani, carini e disoccupati, La seduzione del male, Ragazze interrotte, Beetlejuice - Spiritello porcello, La casa degli spiriti, Celebrity e Il cigno nero.



Nei mesi scorsi Winona Ryder accusò Mel Gibson di aver utilizzato degli epiteti discriminatori durante un party nei confronti di un suo amico. Inoltre, proprio in quei giorni, Ryder ricordò un aneddoto del set di Dracula di Bram Stoker.