Stranger Things, i fan non hanno preso bene l'addio di Argyle: 'Cancellate la serie'

Con l'inizio delle riprese della quinta stagione di Stranger Things, alcuni fan hanno cominciato a chiedersi il perché dell'assenza di Eduardo Franco, interprete del simpatico personaggio di Argyle, che ha debuttato la scorsa stagione, dalla foto di gruppo che sanciva l'inizio della produzione. Ebbene, pare che Franco non tornerà nei nuovi episodi.

L'attore, fattosi conoscere in progetti come The Package e The Binge, è apparso nella quarta stagione di Stranger Things, e i fan sono rimasti subito conquistati dal suo personaggio Argyle. Tuttavia, quando una foto di gruppo del cast di Stranger Things 5 è apparsa in rete, i fan hanno subito notato l'assenza di Franco. È stato un chiaro indizio del fatto che potrebbe non tornare nella serie.

In una recente intervista con Steve Varley, l'attore ha confermato ciò che i fan temevano. "Lo apprezzo molto", ha risposto Franco ai fan e alla preoccupazione di Varley. "È... è bello, è bello sentire che è nata una sorta di preoccupazione o qualcosa del genere, ma non ho mai ricevuto una telefonata. Quindi, penso... sì, penso che sia così".

Franco è recentemente apparso nel film scritto, prodotto, diretto e interpretato da Jake Johnson, Self Reliance. Nel film l'attore interpreta un PA Ninja e ha descritto la sua apparizione nel film come speciale per lui.

È chiaro che l'Argyle di Franco ha conquistato i cuori di milioni di persone che hanno sostenuto l'attore dopo che gli showrunner si sono rifiutati di riportare il personaggio nella quinta stagione di Stranger Things. Il suo commento, tuttavia, suggerisce che era pronto a unirsi nuovamente allo show per l'ultima stagione. Tuttavia, i fratelli Duffer non hanno trovato spazio per il suo personaggio.

Di seguito, alcune reazioni dei fan alla notizia che Argyle non tornerà ad Hawkins per il finale della serie. Poche ore fa, invece, sono apparse alcune foto dal set di Stranger Things che rimandano direttamente a Eddie Munson.