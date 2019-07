Stranger Things, dei fan paragonano la terza stagione ad Avengers: Endgame

Per chi non avesse ancora visto la terza stagione di Stranger Things o Avengers: Endgame, lasciate ogni speranza o voi che entrate e proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo, perché vi troverete dinnanzi a diversi spoiler per entrambi.

Ma cosa c'entra la serie targata Netflix con il blockbuster dei Marvel Studios?

Secondo alcuni fan, il finale di Stranger Things e quello del film campione d'incassi, Avengers: Endgame (che è di recente tornato al cinema con dei contenuti extra), presenterebbero delle somiglianze.

Nello specifico, il parallelo vedrebbe lo Sceriffo Hopper sacrificarsi proprio come Tony Stark per il bene comune: il primo nel tenere occupati i Russi per permettere a Joyce di far saltare il collegamento con il Sottosopra, il secondo nell'effettuare lo snap che ha riportato il mondo alla normalità.

Inoltre, dopo il salto temporale, vediamo Joyce dare una lettera di Jim a Eleven, cosa che ricorderebbe non poco il messaggio olografico lasciato da Tony alla sua famiglia. Anche quel "Keep the door open 3 Inches for your dear old dad" che, nella versione in lingua originale, conclude la lettera di Jim, ha un che di familiare ("Love you 3000").

In calce alla notizia potete vedere alcune delle reazioni dei fan alla curiosa (e dolorosa) realizzazione.

E anche se la scena post-credit dell'ultimo episodio di Stranger Things ci ha lasciato con un barlume di speranza, per ora non possiamo che fare ipotesi su quanto accadrà in futuro.

La terza stagione di Stranger Things è attualmente disponibile su Netflix.