Stranger Things, niente da fare: una teoria dei fan sul finale è già stata smentita

Quale sarà il finale di Stranger Things?I fan hanno molte teorie a riguardo: i creators dellaserie tv più vista del 2022, i fratelli Duffer, hanno deciso di smentirne almeno una.

Da un po' di tempo circola la teoria che i personaggi di Stranger Things e la loro affinità per il gioco di ruolo Dungeons&Dragons non è solo una manifestazione del loro lato da geek: ma è un elemento di un colpo di scena previsto dalla trama. Secondo questa teoria ogni serie di eventi che abbiamo visto in Stranger Things sarebbero solo campagne di un gioco stile Dungeons&Dragons che viene giocato. È stato ipotizzato che nella stagione finale sarebbe finalmente caduto il velo di mistero e si sarebbe rivelata la natura del gioco.

Sebbene sia una teoria che ha il suo fascino e potrebbe essere un finale plausibile se preparato con attenzione, i Duffer sono consapevoli che potrebbe far storcere il naso a molti fan: inoltre, gli showrunner sembrano molto sicuri della direzione che hanno deciso di intraprendere. "Questo sarebbe l'equivalente di "Era tutto un sogno". Vi assicuro che non è come finiremo lo show. Sappiamo dove stiamo andando da un po'. E ci sentiamo a nostro agio a riguardo: speriamo che soddisferà tutti. Vedremo" ha dichiarato Ross Duffer in un'intervista con Metro UK. "Questa stagione è come la stagione uno ma con gli steroidi. È la più grande in termini di scala, ma è stata molto divertente, perchè tutti sono tornati insieme a Hawkins: i ragazzi e Eleven interagiscono più in linea rispetto alla prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off, ma la storia di Eleven, Dustin, Lucas e Hopper finiscono qui" aveva aggiunto in un'altra recente intervista per The Guardian.

Qui il trailer dello spettacolo teatrale prequel Stranger Things: The First Shadow.