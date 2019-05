Stranger Things, quali film hanno ispirato la terza stagione?

I Duffer Brothers non hanno mai fatto mistero di essersi pesantemente ispirati alla cultura pop degli anni '80 per la creazione di Stranger Things. Musica, videogiochi, film: nulla si salva dalla razzia dichiarata dei registi della serie.

Con l'uscita della terza stagione di Stranger Things fissata per il 4 luglio cominciano allora a venir fuori i primi dettagli su questa nuova stagione. Tra le varie curiosità sono stati gli stessi Duffer Brothers (che, per inciso, sono attualmente impegnati a difendersi da un'accusa di plagio) a segnalare i film che andrebbero visti per poter apprezzare al meglio le varie citazioni presenti in Stranger Things 3.

L'elenco, rivelato dai registi ad Entertainment Weekly, comprende vari capisaldi del cinema degli eighties: si va da Fuori di Testa (tra le prime apparizioni cinematografiche di Sean Penn e Nicholas Cage) al John Carpenter di La Cosa, passando per All'Inseguimento della Pietra Verde di Robert Zemeckis, Prima di Mezzanotte, la saga di Indiana Jones ed il primo Jurassic Park (sforando quindi un po' nei primi anni '90). Menzione speciale per praticamente tutta la filmografia (o, almeno, quella del periodo compreso tra i '70 e gli '80) di David Cronenberg: urge un rewatch di La Mosca, Scanners, Videodrome o La Zona Morta, ad esempio.

La terza stagione di Stranger Things sarà, secondo Ross Duffer, la "stagione più divertente di tutte, ma anche la più terrificante e ed intensa". Secondo le indiscrezioni, inoltre, in questi prossimi episodi assisteremo al rinsaldarsi dell'amicizia tra Dustin e Steve. Stanchi di aspettare? Nell'attesa del 4 luglio ecco l'ultimo trailer.