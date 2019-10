Stranger Things, dopo Joe Keery anche Finn Wolfhard cambia look

Ovvero: teneteli lontani dalle forbici. Finn Wolfhard, il Mike Wheeler di Stranger Things, ha cambiato taglio capelli, e il web non sembra affatto entusiasta del nuovo look.

Solo il mese scorso, un altro attore di Stranger Things, Joe Keery, nonostante parte della sua popolarità sia data anche dalla sua ormai iconica acconciatura, aveva deciso di darci un taglio, optando per un drastico cambio di look.

Adesso, Finn Wolfhard ha seguito a ruota il collega, e ha detto bye bye ai suoi ricci per lasciar spazio a... Beh, non sappiamo esattamente come definirlo, ma nei post in calce alla notizia potete vedere il nuovo taglio di capelli dell'attore.

Ovviamente, non sono mancati commenti da parte di amici, co-star e fan, che vi abbiamo riportato in minima parte anche nell'articolo.

"Non vi mentirò, i miei capelli sono proprio così adesso" ha commentato Caleb McLaughlin, l'interprete di Lucas nello show.

"Te l'ho detto un milione di volte: non dovresti farti i capelli come i miei... 😬" ribatte lo Sceriffo Hopper, David Harbour.

La reazione dei fan, invece, è stata abbastanza variegata, ma in molti non hanno gradito il cambiamento.

"Non sei più la mia celebrity crush 😭" scrive qualcuno nei commenti; "Credo di avere paura del Finn Wolfhard dai capelli lunghi e stirati. Mi mancano i tuoi ricci" scrivono altri; "Mi sa che mi vesto da te per Halloween" commentano ancora.

Chissà se Finn manterrà il taglio anche per la quarta stagione di Stranger Things, e chissà cosa ne penserà Eleven...