Stranger Things, Finn Wolfhard: 'Nei primi episodi non sapevo cosa stavo facendo'

Stranger Things ha segnato il debutto di un nugolo di giovani attori che sono cresciuti nel corso degli anni insieme allo show televisivo diventato un vero e proprio punto di riferimento per i fan della serie Netflix. In una recente intervista, Finn Wolfhard ha spiegato quanto, all’inizio, fosse poco consapevole di quello che stesse succedendo.

Dopo aver condiviso le parole di Maya Hawke a proposito dei titoli sul nepotismo, torniamo ad occuparci delle sensazioni contrastanti provate dai giovani protagonisti di Stranger Things per riportare le dichiarazioni dell’interprete di Mike a proposito del primo periodo di lavoro relativo all’opera dei fratelli Duffer.

L’attore ha spiegato quanto la poca consapevolezza del contesto lo abbia in qualche modo aiutato a prendere il tutto nel migliore dei modi: “All’epoca non sapevo cosa stessi facendo, e, per molti versi, credo che questo mi abbia aiutato molto, mentre poi, con l’età, si diventa molto più ossessionati da se stessi. Si diventa un po’ più concentrati… e sento di aver imparato molto di più, ovviamente, rispetto ad allora, ma vorrei avere un po’ di quell’ingenuità”.

Ricordiamo che Wolfhard recita nello show nel ruolo di Mike, fulcro del gruppo di amici intorno al quale gira la serie e fidanzato di Undici.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sulla quinta e ultima stagione della serie, le cui riprese si stanno svolgendo ad Atlanta, vi lasciamo a tutte le teorie a proposito della quinta stagione di Stranger Things.