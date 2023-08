Stranger Things, Finn Wolfhard soffriva di attacchi di panico: 'Solo noi sappiamo com'è'

Non è raro che gli attori di Hollywood sperimentino attacchi di panico derivanti dalla pressione, dalle critiche e dal mirino mediatico, soprattutto in giovane età. È appunto il caso di Finn Wolfhard di Stranger Things, che ha migliorato la sua salute mentale grazie a un supporto inaspettato: una star di Batman v Superman.

Ci riferiamo a Jesse Eisenberg, interprete di Lex Luthor. Inoltre, altrettanto essenziali si sono rivelati Gaten Matarazzo (Dustin in Stranger Things) e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair). "Io, Gaten e Caleb siamo legati per tutta la vita" ha dichiarato Wolfhard. "Dicevano: 'Amico, siamo le uniche persone che sanno cosa voglia dire realmente'".

Lo stesso vale per Winona Ryder. "Lei ha frequentato Dave Grohl e MCA dei Beastie Boys, oltre a moltissime altre persone. Quando le ho chiesto come è stato conoscere Kurt Cobain, lei mi ha raccontato tutto. È una roba da andare fuori di testa!". La sua speranza era che un supporto così spiccato da parte dei compagni migliorasse la situazione del "ragazzo più nervoso del mondo". In un'altra occasione, invece, Millie Bobby Brown ha parlato del suo bacio con Mike in Stranger Things.

Classe 2002, Finn Michael Wolfhard è principalmente noto per il ruolo di Michael "Mike" Wheeler nella serie Netflix di Stranger Things, ma ha partecipato a svariati progetti cinematografici (It, The Turning, Ghostbusters: Legacy) e televisivi (The 100, Supernatural, The Cold Open); inoltre, è stato il cantante della band indie rock Capurnia (mentre ora fa parte dei The Aubreys).

La data d'uscita dell'ultima stagione sullo show dei Fratelli Duffer è ancora ignota, ma sappiamo che il finale di Stranger Things 5 sarà "davvero, davvero commovente"... Cosa aspettarci dalla tranche finale?