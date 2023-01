Stranger Things, Finn Wolfhard è l'UNICO a sapere come sarà lo Spinoff!

Mentre i fan aspettano ansiosi l'epica stagione finale di Stranger Things, Finn Wolfhard sembra essersi portato già avanti con il lavoro: l'attore infatti dovrà mantenere un segreto enorme, per molto tempo.

Durante The Tonight Show con Jimmy Fallon, Finn Wolfhard, che interpreta Mike Wheeler in Stranger Things, ha rivelato che:

"Eravamo sul set di ST4, e stavamo pensando del futuro, scherzando 'Oh, ci richiameranno tutti in 20 anni quando saremo grassi e vecchi', tipo così". Esordisce Wolfhard durante lo show. La storia continua così: "Poi ho detto, 'ma se voi veramente farete uno spin-off, dovrebbe essere così...'. Poi ho spiegato la mia visione e i Duffers si sono guardati negli occhi, poi mi hanno chiesto 'Possiamo parlarti un secondo?'".

"Mi hanno preso in disparte e mi hanno detto 'Questa è l'idea. Chi te l'ha detto?' e io ho detto 'Nessuno'. E loro 'In che senso?' 'Te lo sei inventato?' e io, "Beh, no, ho pensato che sarebbe un modo figo per espanderlo', e loro mi hanno detto 'Beh, sì, non dirlo a nessuno", conclude l'attore.

Insomma, l'attore ha sulle spalle una grande responsabilità dopo aver indovinato casualmente il tema dello spinoff dei Duffer Brothers.

Per concludere, vi rimandiamo a tutte le teorie sulla fine della serie di Stranger Things.