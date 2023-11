Stranger Things: First Shadow, primo sguardo al nuovo Demogorgone

Ormai è un dato di fatto, da quando fece il suo debutto su Netflix nel lontano 2017, la serie Stranger Things è diventato istantaneamente un vero e proprio fenomeno popolare in tutto il mondo. Questo ha ovviamente portato ad un estrema commercializzazione del brand. Le conseguenze di questo si avvertono ancora oggi, con il franchise in espansione.

Sembra infatti che, mentre Millie Bobby Brown si prepara all'addio a Stranger Things, noi potremo quanto meno distrarci dall'idea che la prossima sarà l'ultima iterazione dello show.

Infatti, proprio nel west end di Londra andrà in scena la prima rappresentazione teatrale dedicata alla serie, la quale si prefigge il compito di fungere da prequel agli eventi che hanno dato inizio alle stranezze nella cittadina di Hawkins.

Lo spettacolo si baserà su di una storia originale scritta dai fratelli Duffers, i creatori originali delle vicende di Undici e dei suoi amici. In questa nuova avventura però i protagonisti saranno delle versioni più giovani dello sceriffo Hopper, Joyce Byers e Bob Newby.

Alcune foto della produzione si possono già trovare sul web da qualche settimana, ora però è possibile anche dare un primo sguardo al nuovo Demogorgone. Voi potete farlo andando direttamente in calce a questa notizia, diteci che cosa ne pensate.

