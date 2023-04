Stranger Things: Flight of Icarus, Eddie Munson? Lo rivedremo presto nel libro prequel

Durante la quarta stagione di Stranger Things a rubare la scena è stato Eddie Munson, nuovo personaggio che ha subito conquistato il cuore di tutti. Nonostante non gli sia toccato un lietofine, in futuro si avrà l'occasione di approfondirne il passato.

È stato infatti annunciato il libro prequel su Eddie Munson. Scritto da Caitlin Schneiderhan, il romanzo vede la seguente sinossi: "Hawins, Indiana -- per molti, è semplicemente un'altra città americana idillica, tutta curata. Ma per Eddie Munson è come vivere in una perpetua tomba degli orrori. Fortunatamente, ha solo pochi mesi in più per sopravvivere alla Hawkins High. E cos'è l'ultimo anno, in realtà, se non ammazzare il tempo tra le sessioni di Dungeons & Dragons con l'Hellfire Club e i concerti con la sua band?"

Tra l'altro, in una recente intervista per Entertainment Weekly, l'autrice Caitlin Schneiderhan si è mostrata molto "emozionata per i fan, soprattutto perché potranno seguire il percorso eroico di Eddie, con le decisioni incasinate e scomode che l'hanno portato ad essere quel disadattato che conosciamo e amiamo tutti".

Siete curiosi di leggere questo nuovo libro su Eddie Munson, Stranger Things: Flight of Icarus? Fatecelo sapere nei commenti!

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al commovente tributo a Eddie Munson in Indiana.