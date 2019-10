Stranger Things: una foto di David Harbour ufficializza la relazione con Lily Allen

La star di Stranger Things, David Harbour, e la popstar Lily Allen, hanno reso pubblica la loro relazione dopo essere stati immortalati mentre si scambiavano un bacio. L'immagine conferma le voci sulla presunta storia che da diverse settimane circolavano sui media, dopo che la coppia aveva partecipato insieme a numerosi eventi a Londra.

David Harbour, 44 anni, e Lily Allen, 34, non hanno più nascosto la loro frequentazione, per la gioia dei fan. Harbour aveva una relazione con Alison Sudol, star di Animali Fantastici, mentre la cantante di Smile si era separata dal suo fidanzato Daniel Lawrence - con il quale era legata da tre anni - alla fine del 2018.

David Harbour recentemente ha partecipato al Saturday Night Live a New York ed è stato raggiunto proprio da Lily Allen, pronta a sostenerlo da vicino.



E proprio a New York sono state scattate le foto. Nel corso dello storico show comico, Harbour ha anche avuto modo di soffermarsi su Stranger Things e sul futuro di Hopper, dopo le speculazioni circa la sua morte al termine della terza stagione dello show Netflix, visibile sulla piattaforma streaming.

David Harbour ha interpretato lo sceriffo Jim Hopper nelle prime tre stagioni della serie, diventata un successo incredibile in tutto il mondo.

In questi giorni sono stati rivelati i film che ispireranno la quarta stagione mentre Millie Bobby Brown ha commentato la teoria sul villain presente nel nuovo ciclo di episodi.