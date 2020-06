Stranger Things, una foto divide i fan: quanti episodi avrà la stagione 4?

La sceneggiatura di Stranger Things 4 è finalmente completato. Lo ha svelato il profilo ufficiale degli sceneggiatori della serie condividendo un'immagine che subito lanciato una caccia agli indizi tra i fan impazienti di mettere gli occhi suoi nuovi episodi.

Come fatto notare da Comicbook.com, infatti, molti utenti hanno notato una particolarità nella foto pubblicata: la sceneggiatura completa di Stranger Things 4 sembra infatti divisa in 8 o 9 "blocchi", che si tratti di un indizio sul numero di episodi della nuova stagione?

Lo scorso novembre, TV Line ha anticipato che il nuovo arco narrativo della serie Netflix sarà composta da 8 episodi, come già accaduto per la prima e la terza stagione (la seconda ne aveva invece 9), e mentre i fan sembrano divisi tra chi vede 8 o 9 blocchi di fogli, c'è da dire che, almeno per chi scrive, la foto sembra confermare questa indiscrezione.

Voi cosa ne pensate? In quanti capitoli credete che sarà divisa la nuova stagione della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo alla folle teoria sul ritorno di Hopper e alle immagini dal set di Stranger Things 4, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.