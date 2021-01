Stranger Things, una foto dal set anticipa un clamoroso ritorno!

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things, che per Gaten Matarazzo sarà la più spaventosa, sono ormai entrate nel vivo, e sono moltissimi i fan che attendono con ansia i nuovi episodi in streaming su Netflix. Alcune foto recentemente trapelate dal set fanno pensare che assisteremo al ritorno di un importante personaggio.

A giudicare dalle immagini, che possiamo vedere in calce alla notizia nel post Instagram pubblicato dall'account Stranger Things 4 Updates, sembra che Brenner sia tornato a Hawkins. Gli scatti ritraggono infatti Matthew Modine, riconoscibile anche se indossa la mascherina anti-Covid.

Potremmo quindi vedere in qualche modo Brenner nella stagione 4 di Stranger Things: magari comparirà in qualche flashback importante per Eleven, senza intaccare la credibilità della timeline. Del resto, già nel finale della terza stagione, quando i russi parlano di un "americano", la maggior parte dei fan ha pensato a Hopper (David Harbour), ma c'è anche chi sostiene che anche Brenner possa essere tenuto prigioniero in Russia, dopo essere scomparso nel Sottosopra.

Lo scorso settembre, quando era stata annunciata la quarta stagione di Stranger Things, Matthew Modine aveva anche retwittato il post dell'account ufficiale della serie Netflix, aggiungendo un commento ("Ding Dong") che riletto oggi può effettivamente far pensare a un suo coinvolgimento.

