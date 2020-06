Stranger Things, i fratelli Duffer: Matt e Ross creano storie insieme dalle elementari

Ospiti alla scorsa puntata del podcast Behind The Lens di Deadline, Matt e Ross Duffer (meglio conosciuti come "i fratelli Duffer") hanno rivelato quando è nata la loro grande passione per la regia, grazie alla quale sono riusciti realizzare una delle serie di maggior successo degli ultimi anni, Stranger Things.

I due registi si sono trasferiti in California per lavorare principalmente per il cinema, ma hanno approcciato il mondo della televisione per via della tante richieste da parte degli studi. La loro più grande ispirazione è la prima stagione di True Detective di Cary J. Fukunaga, che loro stessi hanno definito come un "film esteso".

La loro esperienza dietro la macchina da presa è nata però molto tempo addietro, quando i due fratelli erano ancora alle elementari: "Abbiamo iniziare a fare film quando eravamo molto giovani, già in quarta elementare... se volete chiamarli film" ha spiegato Ross. "Lavoriamo insieme da talmente tanto tempo che condividiamo lo stesso occhio, sappiamo cosa pensa l'altro. È davvero un'unica visione".

La quarta stagione di Stranger Things, lo ricordiamo, è entrata in produzione nei mesi scorsi ma è ancora bloccata dall'emergenza sanitaria. Nessuna data di uscita è ancora stata comunicata. Per altre notizie, vi rimandiamo alle parole dei fratelli Duffer sul finale di Stranger Things e alla folle teoria sul ritorno di Hopper