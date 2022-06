Stranger Things, i fratelli Duffer: 'Steve sarebbe dovuto morire nella prima stagione'

Steve Harrington è uno dei personaggi più amati di Stranger Things ma a quanto pare, il baby sitter più apprezzato dai ragazzini di Hawkins avrebbe dovuto perdere la vita nel corso della prima stagione della serie Netflix, come rivelato proprio dai fratelli Duffer.

Durante la Geeked Week, i creatori dello show hanno ammesso di non ricordare il momento preciso in cui sarebbe dovuta avvenire la sua morte ma, hanno ammesso che nei piani iniziali non sarebbe dovuto essere Steve a combattere il Demogorgone con la sua mazza chiodata, bensì il padre di Jonathan e Will. I fratelli Duffer attribuiscono a Joe Keery il merito di aver cambiato il destino del suo personaggio e di aver notevolmente influenzato la narrativa di Stranger Things.

"Quando torna e combatte il Demogorgone, quello doveva essere il padre di Jonathan... Abbiamo capito strada facendo cosa avrebbe potuto funzionare e cosa non avrebbe funzionato. Il cast ha davvero un forte un impatto sulla strada che la narrazione può prendere, gli altri scrittori e registi...e la storia di Steve ne è la prova vivente".

E mentre si ipotizza chi potrebbe morire nel finale di Stranger Things 4, i fan nonostante le profonde ferite riportate sperano che l'amatissimo Steve Harrington possa sopravvivere, continuando ad essere il braccio destro di Dustin in tutte le sue più folli avventure.

Il teaser del vol. 2 di Stranger Things al momento, non sembra aver fornito informazioni sul destino di questo personaggio. Cosa pensate accadrà a Steve nei prossimi episodi? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.