Stranger Things: il frontman dei Metallica è Eddie Munson per Halloween 2022

I Metallica sono rimasti così sorpresi da Eddie Munson e la sua reinterpretazione di Master of Puppets in Stranger Things 4, da voler addirittura omaggiare questo personaggio della serie Netflix con un perfetto travestimento nel corso dell'ultima notte di Halloween.

James Hetfield, il frontman della celebre rockband, ha riproposto in tutto e per tutto il look di quella che è stata una delle personalità più apprezzate nel corso dell'ultima stagione di Stranger Things. Jeans, tshirt dell'Hellfire Club, giubbotto e ovviamente anche l'iconica parrucca per ricreare nel modo più accurato possibile la capigliatura di Eddie Munson.

Come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia, il cantante dei Metallica ha voluto cimentarsi anche una delle tipiche pose del personaggio, sancendo di fatto tutta la sua ammirazione per il ruolo portato al successo da Joseph Quinn.

La rockband ha voluto addirittura incontrare l'attore in questione proprio per rendere omaggio alla sua interpretazione di questo metallaro che ha sacrificato la sua vita per salvare quella dei giovani protagonisti dello show Netflix, concedendosi un assolo di chitarra davvero fenomenale. La mancanza di Eddie Munson si sentirà sicuramente in Stranger Things 5 e i Metallica, come tutti gli altri fan della serie, purtroppo lo sanno bene.