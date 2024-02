Stranger Things, Gaten Matarazzo: 'Bisogna poter uccidere i protagonisti'

La produzione di Stranger Things 5 procede a gonfie vele, e durante un evento con il pubblico, Gaten Matarazzo ha rivelato qual è, secondo lui, l’ultimo passo che la serie deve fare per salire ulteriormente di qualità.

Stranger Things è sempre stata circondata dalla morte e dall'horror durante le sue quattro stagioni, ma i creatori della serie hanno deciso di non far morire nessuno dei protagonisti, almeno fino ad ora. A un panel del Megacon di Orlando con alcuni attori della serie, un fan a chiesto a Matarazzo: “Quali cambiamenti apporteresti allo spettacolo se potessi?” La risposta dell’attore è stata chiara e molto diretta: “Potrebbe sembrare un po' strano, ma dovremmo uccidere più persone, questo show sarebbe molto più bello se la posta in gioco fosse molto più alta, come se in qualsiasi momento uno qualsiasi di questi ragazzi potesse fare una brutta fine. Mi sembra che siamo tutti troppo al sicuro.” I fratelli Duffer avranno ascoltato il consiglio della giovane star? Non resta che attendere la nuova stagione della serie per scoprirlo.

Netflix non ha inserito la serie all’interno del suo trailer “Netflix 2024”. È quindi logico pensare che la quinta stagione di Stranger Things arriverà sulla piattaforma streaming nel 2025. Qui potete trovare le nuove foto dal set di Stranger Things 5 con Millie Bobbie Brown.