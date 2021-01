Stranger Things, Gaten Matarazzo ne è certo: 'La stagione 4 sarà la più spaventosa'

L'hype per la quarta stagione di Stranger Things è ormai alle stelle e, i fan non vedono l'ora di scoprire ciò che accadrà nel corso dei nuovi episodi della serie Netflix. E stando alle parole di Gaten Matarazzo, amatissimo interprete di Dustin, sarà veramente spaventosa.

"Questa è sicuramente la stagione di Stranger Things più spaventosa tra quelle che abbiamo visto sino ad ora, cosa che adoro perché è molto divertente da filmare".

Tra i colpo di scena più inaspettati della scorsa stagione, c'è senza ombra di dubbio la scomparsa di Hopper. Il trailer ci ha mostrato però che il padre putativo di Undi nella realtà dei fatti non è morto ma è ancora in vita e si trova in un campo di lavoro forzato.

Matarazzo ha osservato che la maggior parte del cast era preparata per il ritorno di questo personaggio: "Immagino che la maggior parte del cast avesse capito sin dall'inizio che sarebbe potuto tornare, ma non ne eravamo troppo sicuri. Quando siamo arrivati ​​al tavolo e abbiamo iniziato a leggere tutti insieme, è diventato abbastanza chiaro. Ma è stato fantastico avere la conferma definitiva quando abbiamo visto David lì".

Intanto una folle teoria potrebbe spiegare chi morirà nel corso della stagione 4 di Stranger Things. Se vi va poi, date uno sguardo ai numeri stratosferici di Stranger Things e come al solito, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dai nuovi episodi.