Stranger Things, Gaten Matarazzo: 'I Duffer sognano lo show anche di notte'

Stranger Things ha sofferto come tante altre produzioni gli stop e i rallentamenti imposti dalla pandemia: produttori e cast sono però al lavoro sull'attesissima quarta stagione dello show e, secondo quanto raccontato da Gaten Matarazzo, i Duffer Brothers starebbero letteralmente perdendo il sonno a causa della serie Netflix.

"Non c'è praticamente nulla che li distragga da ciò che dovremo fare sul set. Ho chiesto loro: 'Ragazzi, ma voi la notte dormite?' E loro mi hanno risposto tipo: 'Facciamo letteralmente solo sogni che riguardano lo show. Andiamo a dormire e sogniamo di star girando gli episodi della serie'. Il lavoro occupa interamente le loro menti" ha spiegato il giovanissimo attore di Dustin, che recentemente ha però ammesso di non sapere quando finiranno le riprese di Stranger Things 4.

"Penso che sia una cosa positiva, perché gli permette di focalizzarsi interamente sullo show e su ciò che vogliono ottenere" ha poi concluso Matarazzo. Lo show Netflix, ricordiamo, ha subito numerosi stop a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus: la produzione è riuscita però a riprendere i lavori in America lo scorso settembre (le riprese effettuate in Lituania, probabilmente incentrate sul destino di Hopper, erano invece state portate a termine durante il febbraio del 2020). Ma torniamo alle giovani star dello show: di recente, Millie Bobby Brown ha ammesso di non aver mai visto Star Wars.