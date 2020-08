Stranger Things, riprese ferme? Gaten Matarazzo trova lavoro come cameriere!

I tempi di lavorazione della serie Netflix si sono allungati e ci vorrà ancora del tempo prima che le riprese di Stranger Things 4 ricomincino. Gaten Matarazzo ha quindi deciso di non sprecare l'intera estate attendendo che la situazione si stabilizzi, e a quanto pare si sta dando da fare.

In genere le star di Hollywood cercano passatempi alternativi, si mettono a fare yoga o ad investire in locali, profumi, navi di lusso ecc... Il simpatico interprete di Dustin sembra essere molto lontano da certi stereotipi: alcuni fotografi lo hanno avvistato mentre era intento a lavorare come cameriere in un ristorante. Il tipico cappellino e il volto coperto dalla mascherina non sono serviti a camuffarlo a dovere.

Il diciassettenne ha infatti deciso di affiancare alcuni membri della sua famiglia accettando di svolgere il più classico dei lavori estivi in quel di Long Beach. Considerando che la terza stagione di Stranger Things è stata vista da 64 milioni di persone, tutti si aspetterebbero di vedere il ragazzo a bordo piscina, con un drink in mano, non di certo alle prese con uno dei lavori più stancanti, soprattutto in estate. Immaginate di voler ordinare un piatto al ristorante e veder arrivare il buon Gaten con tanto di taccuino per le ordinazioni. Cose strane, ma divertenti.

Purtroppo il giovane attore ha dovuto fare i conti con alcuni dispiaceri, e recentemente ha voluto rendere omaggio al cugino Joey, scomparso all'età di 19 anni. Intanto i fan continuano a restare fedeli alla serie, e hanno festeggiato l'anniversario della prima stagione di Stranger Things.