Stranger Things, Gaten Matarazzo non sa cosa aspettarsi dalla quarta stagione

Dopo aver rivelato la sua teoria preferita di Stranger Things 4, Gaten Matarazzo è tornato a parlare del futuro del suo personaggio nella prossima e attesa stagione della serie Netflix.

"È difficile dirlo perché non so dove siano diretti i personaggi. In questo momento lui è con l'acqua alla gola" ha detto l'interprete di Dustin durante una recente intervista con Variety. "Dopo il finale della terza stagione, tutti vengono divisi perché si trasferiscono lontano da Hawkins. Undici va con Will e Joyce per trovare una sorta di pace, e il resto della gang rimane indietro. Non so cosa accadrà."

Non sa bene cosa aspettarsi dai prossimi episodi dello show neanche David Harbour, che ha parlato del possibile ritorno di Jim Hopper durante il German Comic Con.

"Che ci sia o meno una resurrezione, per me un suo ritorno sarebbe davvero interessante. Mi piacerebbe molto" ha detto Harbour (via Comicbook.com). "Qualcuno ha visto il Signore degli Anelli? Gandalf il Grigio combatte il Balrog, cade nell'oscurità in uno scontro infinito, e tutti credono che sia morto. E poi riemerge come Gandalf il Bianco, con una sorta di nuovo potere e una nuova forza. Sarebbe un arco narrativo interessante anche per lui."

In attesa di sapere la data di uscita della quarta (e probabilmente ultima) stagione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Stranger Things 3.