Stranger Things, Gaten Matarazzo sulle riprese in tempo di COVID: 'È tutto così assurdo!'

Il COVID ha completamente rivoluzionato quasi tutti i settori dell'industria, e quello dell'intrattenimento non fa eccezione. E in casi come questi, anche lavorare a una serie intitolata già di suo Stranger Things può risultare ancora più assurdo. Parola di Gaten Matarazzo.

Dopo parecchi ritardi causati proprio dalla pandemia, le star di Stranger Things sono tornate sul set lo scorso ottobre per girare la quarta stagione della popolare serie Netflix. E sebbene i lavori stiano procedendo, pare proprio che l'intera esperienza di girare uno show nel mezzo di un'emergenza sanitaria di proporzioni mondiali sia surreale persino per il protagonista di una delle serie fantasy più amate del momento.

"È assolutamente l'esperienza più strana sul pianeta" ha affermato Gaten Matarazzo, interprete di Dustin Henderson nella serie dei Fratelli Duffer "Di solito, quando sei a casa, sai se nel giro di due settimane dovrai tornare sul set, o cose così. Ma adesso non c'è la necessità di farci sapere quale sarà il calendario".

"E poi il set è così diverso dal solito, come potete immaginare. Vengono prese un sacco di precauzioni. Dobbiamo indossare protezioni per gli occhi, mascherine e roba del genere. E siccome gli attori sono gli unici presenti sul set, e togliere e mettere in continuazione i vari materiali protettivi, a volte li lasciamo direttamente lì per le scene dopo. E così, se torni alla tua postazione senza occhiali di protezione, dopo un po' inizi a sentire 'Occhiali, occhiali, dove li ho messi?' da ogni dove. E a me ogni tanto vengono gli attacchi d'ansia, vado nel panico e cose così!" conclude.

Ma per quanto bizzarre possano essere le riprese, Matarazzo garantisce sulla qualità dello show e promette: la nuova stagione di Stranger Things sarà di gran lunga la più spaventosa.