Stranger Things, Gaten Matarazzo sicuro: 'La quarta stagione avrà toni più adulti'

Guai a considerare ancora Stranger Things una serie basata su toni ingenui o infantili: secondo le parole di Gaten Matarazzo, l'amatissimo Dustin dello show Netflix, la serie creata dai Duffer Brothers andrà incontro ad un visibile processo di maturazione in vista degli episodi della quarta stagione.

Il giovanissimo attore, che recentemente si è detto piuttosto fiducioso sulla qualità dei nuovi episodi di Stranger Things, ha infatti spiegato: "Se parliamo dei toni di questa nuova stagione penso che ci sia stata una netta maturazione, e penso sia stata una scelta ponderata, perché l'idea è di far crescere lo show insieme ai suoi protagonisti. Crescendo come persone, inevitabilmente dobbiamo crescere anche come personaggi".

"[I produttori] hanno dovuto confrontarsi con questo problema, ma hanno saputo affrontarlo e addirittura volgerlo a proprio vantaggio. Non hanno dato di matto quando siamo diventati più alti o quando le nostre voci hanno cominciato ad abbassarsi di tono. Hanno sfruttato queste cose, ne hanno fatto degli strumenti da utilizzare nella scrittura. È incredibile ciò che riescono a fare. Lavorare con loro è fantastico" ha poi concluso Matarazzo.

Vi sentite fiduciosi in vista di questa quarta stagione della popolarissima serie Netflix? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, abbiamo visto Millie Bobby Brown scherzare con la sua co-star David Harbour sui possibili spoiler.