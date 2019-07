Stranger Things: Gaten Matarazzo sogna d'interpretare Obi-Wan Kenobi

Gaten Matarazzo interpreta un personaggio fondamentale nello show di Netflix Stranger Things, quel Dustin Henderson che insieme ai suoi amici di Hawkins, nell'Indiana, scopre la presenza di eventi soprannaturali in città. Il gruppo di amici è appassionato di Dungeons and Dragons, videogiochi e..di Star Wars, vista l'ambientazione anni '80.

Anche Gaten Matarazzo è un grande fan di Star Wars e con LucasFilm che ha recentemente ideato e prodotto nuove storie all'interno del franchise, Matarazzo ha ironizzato sul personaggio della saga che gli piacerebbe interpretare: Obi-Wan Kenobi.

"Quando sarò più grande voglio interpretare Obi-Wan" ha scherzato il giovane attore quando in un video per IMDb nel quale gli è stato chiesto in quale remake vorrebbe recitare.

"Se dovessero rifare gli originali, io avessi 75 anni e loro dicessero 'Vuoi farlo?', io direi 'Diamine, si'. Anche se non sono d'accordo sul fare un remake vorrei assolutamente essere Obi-Wan".



Un remake dei film originali sembra alquanto improbabile ma vedere una nuova versione in futuro di Obi-Wan Kenobi non lo è affatto. Nella trilogia originale Obi-Wan era anziano e interpretato da Alec Guinness mentre nella trilogia prequel abbiamo conosciuto una versione più giovane del personaggio, interpretata da Ewan McGregor.

Si è parlato in passato di un possibile spin-off dedicato al personaggio ma dopo il flop di Solo ogni altro spin-off è stato bloccato, per il momento.

Gaten Matarazzo è protagonista di una scena cult nella terza stagione di Stranger Things e nel corso degli episodi è presente un easter egg che fa riferimento proprio al personaggio dello show, uno dei più amati dal pubblico.