Stranger Things, Gaten Matarazzo su uno spin-off Dustin-Steve: 'Sarebbe fantastico'

In una recente intervista realizzata per promuovere Prank Encounters, Gaten Matarazzo ha rivelato che sarebbe favorevole alla realizzazione di uno spin-off di Stranger Things incentrato sulla strana coppia formata da Dustin e Steve.

Secondo l'attore però, un simile progetto potrebbe essere realizzato solo utilizzando un format totalmente differente da quello utilizzato per la serie principale. Per funzionare infatti, a detta di Gaten Matarazzo, dovrebbero essere dei miniepisodi con sketch ben precisi, magari una sorta di web series dalla durata limitata. Per il giovane interprete di Dustin bisognerebbe fare qualcosa alla WandaVision.

"Penso che uno spinoff su Dustin e Steve potrebbe funzionare se fosse in, tipo, un formato totalmente differente. Non deve necessariamente essere uno spettacolo completo", ha detto Matarazzo a ET Online. "... come una cosa tipo WandaVision o come una cosa tipo serie web in cui su YouTube ci sono episodi settimanali di breve durata, in cui ogni tanto, assistiamo a delle scenette simpatiche e godibili. Sarebbe fantastico. Però a dirla tutta non so se uno spinoff su Dustin e Steve potrebbe essere idoneo per una serie completa. Cosa farebbero per un'intera stagione, solo loro?".

Di recente Gaten Matarazzo ha rivelato che Stranger Things 4 avrà dei toni più da adulti, magari proprio per tali ragioni il rapporto tra Dustin e Steve subirà dei cambiamenti. Chi può dirlo?