Stranger Things, Gaten Matarazzo: 'Tutti dicevano che saremmo durati una sola stagione'

Stranger Things è una delle serie più popolari degli ultimi anni e con la sua ventata di anni '80 ha riportato in voga indimenticabili franchise come Ghostbuster e IT ma quanto pare, nessuno credeva che questa serie sarebbe potuta andare oltre la prima stagione.

A rivelarlo è stato Gaten Matarazzo nel corso di un'intervista rilasciata al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum. L'interprete di Dustin raccontando la prima volta in cui ha avuto la possibilità di rivedersi all'opera ha detto:

"Ci hanno portati sul palco dello Screen Gems in Georgia. C'è questa stanza sul retro... una piccola stanzetta vuota e hanno portato questa piccola tv e un lettore DVD e qui ci hanno mostrato una bozza del primo episodio di Stranger Things. Gran parte del montaggio non era stato completato, c'erano ancora molte riprese in cui si poteva il green screen. C'era della musica in sottofondo ma il soundtrack non era ancora completo. Era solo una bozza di come sarebbe stato lo spettacolo, ma per fare questo c'era voluto così tanto lavoro. Tutti noi c'eravamo, tutto il cast, la troupe, tutti, eravamo lì quel giorno. Ci siamo semplicemente seduti e l'abbiamo guardato e io ricordo ancora ogni singolo momento di quel giorno di sei anni fa".

E mentre ci avviciniamo alla data di uscita di Stranger Things 4, Gaten Matarazzo ha aggiunto: "Continuavamo a sentirci dire 'Divertiti finché dura, perché probabilmente non ci sarà una seconda stagione'. Tutti dicevano che saremmo durati una sola stagione ma noi eravamo fiduciosi. Ci siamo seduti e abbiamo guardato quella bozza, consapevoli di essere in buone mani".

Stranger Things terminerà con la stagione 5, dunque ben oltre la prima stagione come molti credevano. La serie creata dai fratelli Duffer è diventata una vera e proprio icona moderna di quello che era il mondo anni '80 e sicuramente, ci saranno molti spin-off in arrivo. Voi cosa ne pensate?