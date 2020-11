Stranger Things: i gilet verdi di Family Video presto in vendita da... Family Video

Forse in pochi lo sanno ma Family Video , la catena di noleggio video presente in Stranger Things , esiste davvero ed è ancora attiva anche se, le cose non sembrano andare proprio bene per questo tipo di business.

Gli sceneggiatori di Stranger Things hanno più volte dichiarato di aver preferito Family Video a catene ben più note come Blockbuster o Hollywood Video, per fare in modo che gli spettatori si affezionassero ad una catena più piccola che tra l'altro avrebbe caratterizzato in maniera sicuramente più significativa la cittadina immaginaria di Hawkins. Da ormai alcuni anni quindi, questo franchising di noleggio cavalca la cresta dell'onda con la serie dei fratelli Duffer e, ha saputo anche trarne un discreto profitto mettendo in vendita alcuni gadget come gli ormai famosissimi gilet verdi.

"La gente dimentica che il videoteca esiste; non riescono a credere che sia ancora in circolazione", ha detto a ComicBook.com Alexandra Beaton, che gestisce gli account social dell'azienda Family Video. "Blockbuster è tornata su Twitter ad agosto e ha fatto parlare di se soprattutto grazie ad AirBnB. Dobbiamo metterci di fronte alle persone e dire di sì, siamo ancora qui, e c'è una videoteca che ti aspetta ovunque tu ti trovi".

I fan sono nel frattempo in trepidante attesa della nuova stagione stagione di Stranger Things che dovrebbe essere pubblicata su Netflix la prossima estate. Se siete dei fan accanitissimi della serie, date un'occhiata a questo interessante articolo che spiega proprio il significato del titolo Stranger Things.