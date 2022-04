Stranger Things, quanto hanno guadagnato gli attori?

Considerata l'età dei giovani protagonisti di Stranger Things quando debuttarono nella serie, non si può certo dire che non abbiano messo da parte un buon vitalizio nel corso di tre stagioni. Ma con la quarta, i cachet già stratosferici potrebbero subire un ulteriore impennata. E per varie ragioni.

È passato diverso tempo dall’ultima volta che abbiamo visto i nostri affezionatissimi combattere il Sottosopra sui piccoli schermi targati Netflix. Molto poco, in realtà, ne sarà passato nel racconto, stando alla timeline ravvicinata di Stranger Things 4 – non considerando ovviamente i flashback a Creel House, su cui i Duffer Brothers potrebbero star valutando il primissimo show spinoff del fortunato franchise sul soprannaturale. Ma qualunque sia la differenza fra tempo della serie e tempo del racconto, una cosa è (quasi) certa: ci sarà anche una differenza nei cachet e quella dipende proprio dal tempo trascorso e dalla fama acquisita dallo show.

È indubbio, infatti, che spettacoli del genere guadagnino sempre più visibilità a ogni nuova stagione. E questo vuol dire automaticamente – conseguenza quasi contrattuale – che gli attori possono aspettarsi cachet sempre crescenti, a meno che ovviamente non rientrino nel campo delle new entry. Ma prima di elencare fattori che, in questa nuova stagione in particolare, determineranno un rialzo, meglio dare un’occhiata agli ultimi aggiornamenti sui contratti del cast, che risalgono alla terza stagione. Partiamo da un presupposto: nonostante siano i più giovani, i grandi protagonisti della serie, sono i membri adulti del cast, attori con una carriera già alle spalle, a percepire di più. Tranne che per un nome: ovviamente, la Millie Bobby Brown interprete di Undi.

Assieme a David Harbour (Jim Hopper) and Winona Ryder (Joyce), la giovane attrice percepì 350.000 dollari a episodio nel corso della sesta stagione. Tutti gli altri co-protagonisti, invece, si aggiravano sulla cifra uniforme di 250.000 dollari. Questo vale per Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Noah Schnapp (Will), cioè il gruppo originale della prima stagione. Per quanto riguarda l’età di mezzo, vale a dire le star già al college come Natalie Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), ci aggiriamo intorno ai 150.000 dollari. E lo stesso dovrebbe valere anche per Sadie Sink (Max), appartenente sì al gruppo dei più giovani ma aggiuntasi solo in un secondo tempo.

Come detto, i contratti per la nuova stagione però potrebbero essere lievitati oltremodo. Basti guardare alle indiscrezioni sui primi cachet durante la prima e la seconda stagione, meno verificate però a causa della minore attenzione mediatica intorno alla serie: parliamo di 100 e 80 mila dollari rispettivamente per Ryder e Harbour e “solo” 20 mila per le star più giovani. Questa quarta in arrivo invece, attesa da anni ormai, sarà la più grande mai vista in Stranger Things. Anche solo considerando la durata quasi doppia del minutaggio, che ovviamente comporta salari più alti. Quali le vostre aspettative? E avete notato tutti i dettagli cruciali del trailer di Stranger Things 4?