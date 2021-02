Stranger Things, quanto hanno guadagnato gli attori più giovani del cast?

La popolarità di Stranger Things è sconfinata. In sole 3 stagioni, lo show è diventato una delle punte di diamante per Netflix, che non ha intenzione di privarsene presto: Stranger Things avrà almeno una quinta stagione su Netflix. Se per la piattaforma streaming possiamo garantire si tratti di uno show redditizio, quanto fa guadagnare al cast?

Oggi vogliamo mostrarvi lo stipendio degli attori protagonisti della serie ideata dai fratelli Ross e Matt Duffer, in particolare quello dei più giovani. Si tratta di cifre da capogiro.

Qualche differenza

Partiamo subito col dire che non c'è una paga equa e unitaria per tutti gli attori del cast, prassi ormai abituale questa per quasi ogni produzione televisiva. Se teniamo fuori da questo ragionamento i due grandi protagonisti "adulti", ovvero David Harbour (Jim Hopper nella serie) e Winona Ryder (Joyce Byers), l'attrice che tra i "ragazzi" guadagna di più in assoluto è Millie Bobby Brown, che è stata pagata per la terza stagione ben 350.000 dollari a episodio. La stessa identica paga di Harbour e la Ryder, per una Brown che quindi ha raggiunto i suoi colleghi più esperti e veterani del settore, almeno per quanto riguarda il contratto.

Le paghe "minori"

C'è una bella differenza tra i soldi guadagnati dalla Brown e quella degli altri giovani del cast. Si va dai 250.000 dollari a episodio per Finn Wolfhard (il Mike Wheeler di Stranger Things), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) e Noah Schnapp (Will Byers), ai "soli" 150.000 dollari a episodio per Sadie Sink (Max Mayfield). Bei soldi, in ogni caso, che potrebbero anche aumentare con l'andare avanti delle stagioni.

Mentre vi lasciamo a un'interessante intervista a Gaten Matarazzo sulle problematiche sul set di Stranger Things 4 dovute alle restrizioni per la pandemia di COVID-19, la palla passa a voi: chi è il vostro attore preferito in Stranger Things?