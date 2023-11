Stranger Things, la Hawkins degli anni '50 nel trailer dello spettacolo teatrale prequel

Stranger Things diventerà uno spettacolo teatrale ma prequel agli eventi che hanno sconvolto Hawkins con un giovanissimo Henry Creel al suo arrivo in città: da qui tutto ebbe inizio, e decenni più avanti, torturerà Eleven e i suoi amici.

Stranger Things: The First Shadow è lo show teatrale che debutterà a Londra su regia di Stephen Daldry e sceneggiatura di Kate Trefry. L'annuncio arriva in occasione del Stranger Things Day che cade proprio il 6 novembre e mira ed esplorare l'universo dell'iconica serie TV dei Duffer Brothers partendo dall'origine dell'oscurità di Hawkins e del SottoSopra. Lo spettacolo è ambientato negli anni '50 e racconta come Henry Creel è diventato 001, con co-protagonisti le versioni più giovani di James Hopper Jr, Joyce e Bob.

In una clip promozionale, i creatori della serie TV paranormale, da record per Netflix: "Siamo entusiasti di Stranger Things: The First Shadow - hanno detto i Duffer Brothers - incontrerete nuovi personaggi accattivanti, così come quelli molto familiari, in un viaggio dentro il passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things".

A proposito del futuro di Stranger Things... a che punto siamo con la quinta stagione? Gli scioperi sono ancora in corso e le notizie non sono troppo incoraggianti per i fan: se siete curiosi potete leggere tutti gli ultimi aggiornamenti su Stranger Things5.