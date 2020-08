Stranger Things: Hawkins diventa realtà con una spettrale esperienza immersiva

Il fenomeno Stranger Things non accenna a fermarsi e, anzi, continua ad affascinare i fan della serie Netflix con nuovi ed entusiasmanti progetti. È questo il caso dell'esperienza immersiva in arrivo a Los Angeles, con cui sarà possibile varcare nientemeno che i confini di Hawkings, la spettrale cittadina dell'Indiana.

Non è la prima volta che la serie ispira parchi o attrazioni a tema e negli scorsi anni alla Halloween Horror Nights degli Universal Studios erano stati realizzati labirinti che richiamavano i toni della serie Netflix. Adesso la nuova Stranger Things: The "Drive-Into" Experience, in allestimento nel centro di Los Angeles, permetterà agli ospiti di passeggiare per le strade di Hawkins comodamente seduti nella propria auto. Di seguito il comunicato stampa che presenta l'attrazione:

"Questa innovativa esperienza dal vivo porta i fan della serie all'interno di alcune delle sue ambientazioni più iconiche, visitabili in tutta sicurezza nella propria auto. Stranger Things: The "Drive-Into" Experience è un approccio completamente nuovo al teatro interattivo che re-immagina l'intrattenimento dal vivo. L'amata serie Netflix Original, creata dai fratelli Duffer, si trasformerà in una produzione teatrale coinvolgente, completa di scenografie strabilianti, attori in costume ed effetti speciali sensazionali. All'ingresso gli ospiti guideranno i loro veicoli (in gruppi di 24 auto) attraverso un'esperienza a più livelli, fermandosi per lunghi periodi di tempo all'interno di scene che prederanno vita intorno a loro. Saranno poi invitati a proseguire verso la scena successiva, dove parcheggeranno di nuovo per un altro 'capitolo' della storia".

Secondo quanto riportato dal comunicato e dal portale ComicBook il tour sarà composto dalle seguenti ambientazioni e situazioni:

Un epico tour di oltre 60 minuti attraverso il centro commerciale di Starcourt, i laboratori russi e il Sottosopra;

Incontri ravvicinati con i protagonisti di Stranger Things, che agiranno appena fuori dal convoglio;

Sorprese sensoriali mozzafiato che assottiglieranno il confine tra realtà e fantasia;

L'iconica nostalgia per le le immagini e i suoni della Hawkins degli anni'80, trasportata direttamente nel 2020.

"Stranger Things è sempre stato molto più di una semplice serie TV e abbiamo voluto capovolgere il mondo per i nostri fan", ha dichiarato Greg Lombardo, supervisore della Drive-Into Experience. "Quindi allacciate le cinture come se fosse Billy a guidare, tenete gli occhi sulle luci al neon e state lontani dalle ombre perché non si può dire chi o cosa potreste incontrare nel centro di Los Angeles. Qualunque cosa facciate, non scendete dall'auto".

L'esperienza interattiva aprirà le porte ai visitatori il prossimo ottobre, ma i biglietti saranno in vendita da mercoledì 26 agosto: scoprite tutti i dettagli sul sito ufficiale della Stranger Things Drive-Into Experience.



Intanto, continuano i lavori per Stranger Things 4 ed è stato annunciato proprio negli ultimi giorni che la serie dei fratelli Duffer continuerà anche dopo la quarta stagione. Scoprite il nostro focus sulle 10 serie TV da vedere assolutamente aspettando Stranger Things!