Stranger Things, I fratelli Duffer sulla quarta stagione: 'Non sarà quella finale'

Si torna a parlare dell'attesa quarta stagione della serie incentrata sulle vicende della cittadina di Hawkins.

Parlando con i giornalisti di The Hollywood Reporter, Ross e Matt Duffer hanno commentato la candidatura agli Emmy della serie e in particolare lo stato dei lavori sulle prossime puntate inedite, confermando che la pandemia di Coronavirus non ha influenzato la scrittura degli episodi: "Sono tutti ansiosi di tornare a lavorare, ma la priorità è la sicurezza della salute del cast e della troupe, quando potrà essere assicurata riprenderemo i lavori". Matt invece parla delle nuove sceneggiature: "Abbiamo avuto molto tempo per scrivere le sceneggiature. Per la prima volta abbiamo completato i copioni prima dell'inizio delle riprese, questo ci permette di analizzare la stagione in generale e di fare qualche cambiamento se è necessario".

Nelle scorse settimane erano circolate delle voci riguardo la conclusione delle vicende di Undici, Mike e gli altri, ma i fratelli Duffer hanno deciso di smentire questi rumor: "La quarta stagione non sarà quella conclusiva. Sappiamo come e quando finirà la serie. La pandemia comunque ci ha dato più tempo per pensare a cosa è meglio per lo show. Adesso sappiamo quanto tempo ci vorrà per raccontare la nostra storia".

