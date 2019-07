Stranger Things: un'icona degli anni'80 accetta la #NeverEndingChallenge

La sfida lanciata da Undici di Stranger Things sta facendo il giro del web, raggiungendo anche un'attrice che ha fatto la storia degli anni'80: stiamo parlando di Tami Stronach, interprete del personaggio de l'Infanta Imperatrice nel film La Storia Infinita. Se siete curiosi di vedere come se l'è cavata, ecco il post che ha condiviso su Instagram.

Nel commento al video scherza elencando gli eterogenei protagonisti del ballo, troviamo infatti un cane e due bambine a danzare con Tami Stronach, continuando subito dopo con i complimenti a tutto il cast della serie. Millie Bobby Brown e l'attrice iraniana si sono già conosciute in occasione di un Q&A al Comic-Con di Rhode Island, con la notizia che ha subito fatto il giro del web, portando molti fan a sperare di vedere un cameo dell'Infanta Imperatrice ad Hawkins, desiderio non ancora esaudito, ma considerando la quantità di citazioni presenti nella serie TV di Netflix siamo sicuri che sia solo questione di tempo.

Se ancora non avete visto il video della challenge ecco la nostra notizia con il post della protagonista di Stranger Things, ora non resta che aspettare per scoprire quali altre celebrità accetteranno la sfida lanciata da Undici! Inoltre se siete degli appassionati del sound degli eighties ecco lo speciale sulla colonna sonora della serie TV dei fratelli Duffer.