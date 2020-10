Stranger Things incontra Star Wars nelle immagini dello speciale a fumetti di Halloween

Da Ghostbusters a Ritorno al Futuro, i giovani protagonisti di Stranger Things hanno dimostrato la loro passione per le grandi saghe di fantascienza in tutte le stagioni della serie, ed è il caso anche del nuovo speciale a fumetti dedicato ad Halloween.

Ambientato durante la notte di Halloween che ha preceduto gli eventi della stagione 1, infatti, il fumetto pubblicato da Dark Horse mostra il quartetto di protagonisti intorno al fuoco in cosplay di Star Wars: Will è Luke Skywalker, Dustin è Darth Vader, Mike è Han Solo e infine Lucas è Lando Calrissian.

Un divertente omaggio che, come fa notare CBR.com, basa la scelta dei costumi sulle rispettive personalità dei personaggi. D'altronde Will è il giovane avventuriero pieno di speranza del gruppo; Mike è il ribelle innamorato e Lucas si è dimostrato un vero gentiluomo nel conquistare Max. Dustin infine non è certamente un villain come Darth Vader, ma sappiamo quanto adori i personaggi di questo tipo.

A proposito della serie Netflix, vi ricordiamo che le riprese di Stranger Things 4 si stanno svolgendo proprio in questo periodo ad Atlanta, in Georgia, dove sono stati recentemente avvistati alcuni dei membri del cast tra cui Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Joe Keery e Maya Hawke. Nel frattempo, vi rimandiamo ai titoli degli episodi di Stranger Things 4 emersi in questi giorni.