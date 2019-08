Stranger Things: un'interessante teoria ci svela il villain della quarta stagione

La terza stagione della serie creata dai fratelli Duffer ha avuto un enorme successo. Oltre per cercare di scoprire le varie citazioni presenti in Stranger Things 3, i fan dello show hanno iniziato a rivedere le puntate per trovare nuove informazioni sulle prossime avventure di Mike e Undici.

L'utente di Reddit weedmonkey666 ha ipotizzato che nella quarta stagione il villain sarà proprio la protagonista Undici. Questo secondo lui a causa dello scontro che ha avuto con il Mind Flayer: a seguito del morso del demone infatti è stata infettata anche lei, riuscendo a salvarsi solo grazie ai suoi poteri di telecinesi.

Secondo quanto scrive l'autore sul sito scacciare il demone dal corpo non è servito, in quanto la mente della ragazza è entrata in contatto con il mostro dell'Upside Down, rimanendo infettata come Will e Billy prima di lei. A conferma della sua tesi sarebbe un fotogramma della puntata conclusiva della serie, dove, secondo l'utente di Reddit, è possibile vedere l'ombra del Mind Flayer sul volto del personaggio.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale in questa teoria, anche se sarebbe uno sviluppo interessante per lo show: saremmo molto curiosi di vedere come gli altri protagonisti riuscirebbero a controllare e a sconfiggere i poteri di Undici potenziati dal demone.

In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo con la nostra recensione di Stranger Things 3, fateci sapere cosa ne pensate di questa ipotesi!