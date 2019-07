Stranger Things: gli interpreti di Lucas e Dustin sono a Roma per lo Stranger Summer Party

Con un simpatico video in perfetto stile Stranger Things, Netflix ha confermato che Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, interpreti rispettivamente di Dustin e Lucas nello show, parteciperanno allo Stranger Summer Party che si terrà a Roma in serata.

Come vi abbiamo già raccontato, l'evento è stato organizzato dal colosso dello streaming per promuovere la terza stagione di Stranger Things disponibile sulla piattaforma già da ieri. Nel video, che potete trovare in calce alla notizia, non mancano dei riferimenti all'immaginario dello show come il "codice rosso", i walkie-talkie e ovviamente l'immancabile Demogorgone.

Il party si terrà alla Piscina delle Rose in linea con l'ambientazione dell'attesa terza stagione, che per la prima volta sarà interamente ambientata d'estate. Oltretutto la piscina è un elemento molto presente nello show dei Duffer Brothers - come dimenticare il momento della prima stagione in cui Barb viene risucchiata nel Sottosopra?

Nel frattempo, fra un tuffo e l'altro, vi ricordiamo che gli otto episodi della terza stagione di Stranger Things sono già disponibili su Netflix. In attesa di notizie su un'eventuale quarta stagione - la compagnia non si è ancora espressa sul possibile ritorno dei ragazzi di Hawkins - vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Stranger Things 3. Vi piacerebbe vedere una quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti.