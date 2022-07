Stranger Things, Jamie Campbell Bower a nudo sulla dipendenza: l'elogio delle associazioni

Ha fatto il giro del mondo la rivelazione condivisa a mezzo social da Jamie Campbell Bower, il Vecna di Stranger Things, in cui ha parlato del suo passato di dipendenze e ricoveri e ha festeggiato ben sette anni di sobrietà. Ora persino alcuni portavoce delle associazioni lo risaltano: "Una testimonianza importante".

Il quarto capitolo della serie dei Duffer Brothers ha portato con sé grande clamore, portando in molti a chiedersi quando potranno vedere Stranger Things 5, ma soprattutto (vista la lunghezza di questi ultimi episodi) quanto durerà in totale Stranger Things 5, considerato anche che si tratterà della stagione conclusiva per la serie madre e che getterà le basi per i prossimi spin-off. Nel frattempo però, i vari membri del cast stanno raccogliendo i frutti di quanto seminato, anche in termini di popolarità e visibilità, soprattutto per le recentissime new entry.

Fra loro il Jamie Campbell Bower interprete del terribile Vecna, che qualche giorno fa è venuto allo scoperto a mezzo Twitter parlando del suo passato di dipendenze (trovate il tweet in calce all’articolo): “Stavo facendo del male a me stesso e a chi era intorno a me e amavo di più. La situazione è diventata così negativa che alla fine sono finito in un ospedale per la salute mentale. Ora sono pulito e sobrio da sette anni e mezzo. Ho fatto molti errori nella mia vita, ma ogni giorno c’è una possibilità di iniziare da capo. Di espiare i propri errori e crescere. Per chiunque si sveglia pensando ‘Oddio, non di nuovo’… Vi prometto che c’è un modo. Sono così grato di essere nella situazione in cui sono ora, sono grato di essere sobrio. Sono grato di esistere. Ricordatevi, siamo tutti dei lavori in corso”.

Il suo post ha ricevuto un’infinità di apprezzamenti e commenti di sostegno, ma l’endorsment più importante è arrivato forse da Nat Travis, un portavoce dell'organizzazione benefica Turning Point, che ha parlato con BBC dell'effetto positivo che una figura di così alto profilo potrebbe avere sugli altri in cerca di sostegno, rendendo la sua esperienza "un po' meno spaventosa". Travis ha dichiarato: "Una figura come Jamie che è in grado di fare coming out e decide di farlo, aiuta le persone a rendersi conto che potrebbe succedere a chiunque ma che si può anche uscirne”.