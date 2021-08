Stranger Things, Joe Keery ammette: 'Ho anticipato qualcosa a persone di cui mi fido'

I colossi dell'intrattenimento hanno ormai da anni un enorme problema con gli spoiler: internet da un lato e addetti ai lavori dalla bocca larga dall'altro hanno creato spesso grattacapi alle grandi produzioni. Anche Netflix, dunque, farebbe meglio a tenere occhi e orecchie ben aperte, almeno stando alle parole di Joe Keery.

Lo Steve dello show dei Duffer Brothers, recentemente dettosi pienamente fiducioso sul finale di Stranger Things, ha infatti ammesso di aver spoilerato alcuni passaggi della quarta stagione della serie ad alcune persone di cui ritiene di potersi fidare ciecamente.

"Ho parlato di alcune cose ancora segrete con alcune persone che fanno parte della mia vita, ma persone che conosco, persone che so bene non sputerebbero mai il rospo mettendomi nei guai. [...] Non ho ancora visto il trailer. So che è uscito un trailer, ma ora che abbiamo chiuso con le riprese per me c'è solo da attendere" sono state le parole dell'attore che vedremo prossimamente anche in Free Guy.

Speriamo che Joe Keery sappia bene in chi riporre la propria fiducia: non vorremmo che qualcuno della sua cerchia si lasciasse sfuggire qualche parolina di troppo! Nell'attesa di saperne di più, intanto, godiamoci insieme ancora una volta il nuovo trailer della quarta stagione di Stranger Things.