Stranger Things, Joe Keery ammette:'Pensavo che Steve non superasse la prima stagione'

I fan di Stranger Things non possono immaginare di vedere la serie senza il personaggio di Joe Keery, Steve Harrington. Ma non tutti erano convinti che Steve sarebbe durato a lungo nello show. In primis i fratelli Duffer ma anche lo stesso Keery ha confessato a Jimmy Fallon di aver pensato di non superare la prima stagione.

Nel corso della partecipazione al The Tonight Show with Jimmy Fallon, Keery ha spiegato che quando ha ottenuto il ruolo ha pensato subito che Steve fosse soltanto lo 'stupido fidanzato' di Nancy. Inoltre non aveva molto materiale sul quale potersi informare.



"Ho letto uno, forse due episodi dello show. E poi abbiamo letto altri tre episodi, e poi ne abbiamo avuti altri due. Era una cosa giorno per giorno, lo stavano costruendo mentre giravamo" ha spiegato Keery. Ora sappiamo che Stranger Things 4 avrebbe potuto avere più episodi, come specificato da Ted Sarandos.

Quando Fallon gli ha mostrato il cartellone pubblicitario con la scritta 'Proteggi Steve', l'attore ha scherzato, specificando di averlo pagato di tasca sua.



"In realtà l'ho pagato io, era davvero costoso" ha ironizzato Keery "Sono praticamente andato in pari ma ne è valsa la pena!".

Joe Keery è uno degli attori più amati di Stranger Things grazie al personaggio di Steve Harrington, che nel corse delle stagioni compie un'evoluzione significativa, da semplice sbruffone a ragazzo responsabile e altruista, soprattutto nei confronti dei più piccoli membri del team della serie.



Joe Keery reciterà in Marmalade, al fianco di Camila Morrone e Aldis Hodge.