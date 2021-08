Stranger Things, Joe Keery sul finale della serie: 'Ho piena fiducia, sarà quello giusto'

Mentre il produttore di Stranger Things Shawn Levy ha rivelato che il popolare show di Netflix è in dirittura d'arrivo, una delle sue star, Joe Keery, ha affermato di non avere dubbi sulla qualità del finale.

I fan di Stranger Things hanno sicuramente trascorso una giornata intensa.

Proprio quest'oggi è stato infatti diffuso un nuovo teaser trailer della quarta stagione di Stranger Things, che ci ha anche informato del fatto che i nuovi episodi arriveranno il prossimo anno su Netflix. E, come se ciò non bastasse a scaldare gli animi degli appassionati, il produttore della serie Shawn Levy ha voluto aggiungere una piccola informazione condivisa in una recente intervista: lo show sta per giungere al termine.

Ma se quello dell'imminente conclusione della serie era un po' il segreto di Pulcinella, dato che era stato ampiamente anticipato in più occasioni, ancora una volta non ci sono stati dettagli al riguardo.

Non sappiamo dunque quando dovremo salutare Eleven, Mike, Will e gli altri protagonisti dello show, ma ci pensa Joe Keery a rincuorarci.

Durante il press tour promozionale di Free Guy, il film con Ryan Reynolds diretto da Levy, nel quale appare anche Keery, il giovane attore ha rivelato di sapere ben poco su ciò che accadrà nel finale di Stranger Things, ma di essere anche estremamente fiducioso.

"Sapete, non posso davvero dire nulla al riguardo, e poi non so davvero quale sia l'endgame qui" ha premesso "Ma ho degli stralci di informazioni, so qualcosina perché io e i Frateli Duffer abbiamo parlato magari di idee specifiche che sarebbe davvero forte poter applicare al mio personaggio".

"Quindi quando tutto giungerà a conclusione, ho fiducia in loro e in Shawn, so che lo realizzeranno nel modo più giusto" conclude.

E voi, quando e come pensate che si concluderà Stranger Things? Fateci sapere la vostra nei commenti.