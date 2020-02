Stranger Things: Joe Keery alla Paris Fashion Week con i riflessi biondi stile anni '90

Steve Harrington colpisce ancora. La star di Stranger Things, Joe Keery, ha partecipato in questi giorni alla Paris Fashion Week insieme alla fidanzata, l'attrice Maika Monroe (It Follows). La coppia si è presentata allo show di Saint Laurent vestita in maniera impeccabile ma ancora una volta è stata l'acconciatura di Keery a far parlare.

I capelli di Steve Harrington/Joe Keery sono stati protagonisti di momenti davvero iconici di Stranger Things, ambientata negli anni '80. Ora Joe Keery si è spostato di almeno un decennio più in là con lo stile dell'acconciatura. Quei riflessi biondi mostrati alla Paris Fashion Week ricordano molto la moda di fine anni '90/inizio 2000, o il look di Justin Timberlake e Kelly Clarkson di quel periodo.

Il nuovo look sembra un mix tra lo stile classico di Steve Harrington con un tocco di fine millennio. Un cambiamento radicale rispetto a qualche mese fa.



A settembre Joe Keery si presentò ad una cena di Chanel ad Hollywood con i capelli a scodella, folte frange e baffi. L'attore e rocker non ha mai compreso l'attenzione dei media per i suoi capelli, affermando:"Sono solo una persona normale che si taglia i capelli".

In questo momento Joe Keery si sta preparando per le riprese della quarta stagione di Stranger Things, serie tv Netflix che gli ha regalato la popolarità in tutto il mondo nel ruolo del giovane Steve Harrington.

Il teaser trailer di Stranger Things 4 mostra che Hopper è ancora vivo e apre a diverse speculazioni sulle trame dei nuovi episodi.

David Harbour ha celebrato il suo ritorno in Stranger Things con un meme molto divertente.