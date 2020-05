Stranger Things, Joe Keery rivela: 'La quarta stagione sarà ancora più spaventosa'

Come sappiamo, a causa della pandemia del COVID-19 le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono al momento sospese, ma a quanto pare varrà la pena di aspettare. L'attore Joe Keery, che interpreta Steve Harrington, ha anticipato che ci attendono episodi sorprendenti e atmosfere ancora più dark.

"Oh amico, è qualcosa di straordinario" ha raccontato Joe Keery in un'intervista con Total Film. "I Duffer Brothers hanno davvero colpito ancora. Penso che quest'anno - e so che lo dico ogni singolo anno - ma stavolta sarà sicuramente molto più spaventosa rispetto agli anni precedenti, perché la scorsa stagione era piuttosto dark."

L'attore ha anche confermato che non indosserà più l'iconica divisa dello Scoops Ahoy, la gelateria all'interno del centro commerciale in cui Steve lavora nella terza stagione di Stranger Things. "So che quel costume è servito al suo scopo e sono felice di metterlo via. Se ce l'ho a casa per Halloween? Sfortunatamente no" ha scherzato. "Non me lo lasciano tenere. Ma forse un giorno..."

Maya Hawke, che nella serie interpreta Robin, collega di Steve in gelateria, ha recentemente criticato la generazione dei genitori. David Harbour, l'agente Hopper, ha invece rivelato che, prima dello stop imposto dalla quarantena, il piano della produzione prevedeva l'uscita di Stranger Things 4 all'inizio del 2021. "Probabilmente sarà posticipato, anche se non ho voce in capitolo su questo."

Nell'attesa, puoi rivedere su Netflix le puntate di Stranger Things più amate dai fan.